Преподаватель русского языка назвала букву Ё национальным достоянием России

Буква Ё — национальное достояние России. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, на котором присутствовал президент Владимир Путин.
«Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание», — призналась она.
Услышав это, глава государства улыбнулся.
Ранее консульский департамент Министерства иностранных дел призвал россиян устранить разночтения имен в загранпаспортах. Там отметили, что документы часто признают недействительными из-за неверного написания имен их владельцев — через Е вместо Ё или наоборот.
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