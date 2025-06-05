Преподаватель русского языка назвала букву Ё национальным достоянием России

Фото: РИА «Новости»

Буква Ё — национальное достояние России. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка как иностранного Дальневосточного федерального университета Лилиана Воронова на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, на котором присутствовал президент Владимир Путин.

«Я очень люблю букву Ё и считаю, что мы должны ей уделить соответствующее внимание», — призналась она.

Услышав это, глава государства улыбнулся.

Ранее консульский департамент Министерства иностранных дел призвал россиян устранить разночтения имен в загранпаспортах. Там отметили, что документы часто признают недействительными из-за неверного написания имен их владельцев — через Е вместо Ё или наоборот.

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