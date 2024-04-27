Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов: чтобы батарея взорвалась, у телефона должны быть сильно повреждены платы | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:41 Преподаватель РТУ МИРЭА Шутов: чтобы батарея взорвалась, у телефона должны быть сильно повреждены платы

Читать 360 в

Чтобы литийионная батарея смартфона взорвалась, у него должны быть существенно повреждены некоторые платы. Об этом RT рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

Говоря о пауэрбанках, эксперт отметил, что иногда фиксируются случаи их взрывов. Речь идет о высоком уровне деформации корпуса, когда происходит химическая реакция взаимодействия лития с кислородом.

Реклама

Шутов вспомнил случай, когда аккумулятор «взорвался» в рюкзаке у студента из Екатеринбурга. По словам эксперта, такое обычно происходит, когда человек игнорирует безопасность и покупает некачественные зарядные устройства и пауэрбанки.