Преподаватель РТУ МИРЭА Рыбников отметил, что память смартфона постепенно заполняется из-за служебных данных

Пользователи нередко замечают, что свободной памяти на смартфоне становится все меньше, даже если они не загружают много новых приложений, фотографий или видео. Старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников объяснил Life.ru , почему это происходит.

По словам эксперта, служебные данные, создаваемые операционной системой и установленными программами, занимают значительное место во внутреннем хранилище. Практически каждое приложение создает кэш — временные данные, позволяющие быстрее открываться и не загружать одну и ту же информацию повторно.

Мессенджеры сохраняют фотографии, видеоролики, голосовые сообщения и миниатюры изображений. Браузеры — элементы посещенных страниц. Навигационные сервисы — уже просмотренные карты. Со временем таких файлов может накопиться десятки гигабайт.

Кроме того, приложения постепенно обрастают собственной информацией: сохраняют историю поиска, журналы работы, настройки пользователя, офлайн-контент и резервные копии. Программа, которая после установки занимала всего несколько сотен мегабайт, через год активного использования может увеличиться в несколько раз.

Чтобы разобраться, какие данные занимают память, стоит открыть раздел хранилища в настройках и посмотреть не только размер приложений, но и объем накопленных ими данных. В первую очередь полезно проверить мессенджеры, видеосервисы, браузеры и навигационные программы.