Преподаватель Рябенков заявил, что короткие, но частые занятия помогут превратить изучение иностранного языка в привычку

Первое правило — постановка измеримой цели. По словам специалиста, цель должна быть конкретной: например, через три месяца рассказать о себе или поддержать разговор в поездке. Это поможет разбить большую цель на короткие этапы и ощутить прогресс, который поддерживает интерес к учебе.

Второе правило — частые, но короткие занятия. Рябенков отмечает, что даже 15 минут принесут пользу, если в них есть повторение, новое задание и речевая практика. Он советует привязать язык к привычному действию: повторять слова за завтраком, слушать аудио по дороге или записывать несколько фраз о прошедшем дне вечером.

Третье правило — учить слова в живых фразах. Длинные списки быстро забываются, а новое слово полезнее сразу поместить в предложение, связать с картинкой или ситуацией. Так ученик запоминает его значение и подходящий контекст.

Четвертое правило — начинать говорить с первых занятий. Ожидание идеальной грамматики часто растягивается на годы, а язык осваивается через использование. Простые реплики нужны с самого начала, чтобы ошибки показывали, какой навык требует внимания.

Пятое правило — повторение по плану. Памяти нужны регулярные встречи с материалом, поэтому рекомендуется возвращаться к словам и правилам на следующий день, через неделю и через месяц. Это поможет увидеть прогресс и улучшить навыки.