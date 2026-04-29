Преподаватель РАНХиГС Лебедева заявила, что спорт и хобби помогут спасти подростка от цифровой зависимости

В России обеспокоены влиянием соцсетей на психику подростков. Ситуацию прокомментировала эксперт Центра развития гуманитарных технологий «НОВАЯ ЭРА», кандидат политических наук и преподаватель РАНХиГС Екатерина Лебедева в беседе с RuNews24.ru .

По словам специалиста, важно не время в сети, а цель и результат. Если телефон становится инструментом — это норма, но, если подросток жертвует сном, едой и общением ради лайков — это тревожный сигнал.

Признаки зависимости включат агрессию или апатию без телефона, уход от реальных проблем в бесконечный скроллинг. Также стоит насторожиться, если соцсети заменяют друзей и семью.

При обнаружении проблемы не стоит кричать «убери телефон», а спросить «что ты чувствуешь?». Важно помогать ребенку находить радость в реальном мире: спорт, хобби, клубы.

Родители должны быть примером и вместе с детьми соблюдать «цифровой детокс». Важно объяснять подросткам, как соцсети манипулируют ими ради прибыли корпораций. Только так можно вырваться из дофаминовой ловушки и вернуть радость живого общения, заключила эксперт.