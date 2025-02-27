Преподаватель Пшеничникова назвала студенческий кредит ценным инструментом

Образовательный кредит — это ценный инструмент для финансирования учебы, особенно когда нет возможности оплачивать образование самостоятельно. Эксперт советует тщательно ознакомиться с условиями кредита, чтобы избежать финансовых трудностей, написал «ФедералПресс».

Кредит доступен гражданам России, зачисленным или планирующим поступить в аккредитованные учебные заведения с соответствующей лицензией. Эту информацию можно проверить на сайте Рособрнадзора. Получить кредит могут студенты старше 18 лет, учащиеся на программах бакалавриата или магистратуры. Также возможен вариант получения кредита школьниками с 14 лет с согласия законных представителей для оплаты среднего специального образования.

Важно отметить, что в случае отчисления студента процентная ставка увеличивается, и заемщик будет обязан погашать кредит по полной ставке, достигающей 20% годовых, в течение 15 лет.