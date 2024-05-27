Преподаватель Пшеничникова: инициатива Росреестра о земельных участках полезна садоводам и СНТ

Правительственная комиссия поддержала инициативу Росреестра, которая обязывает владельцев земельных участков начать их использовать в течение нескольких лет. В беседе с RuNews24.ru старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса «Синергии» Наталья Пшеничникова объяснила необходимость данных мер.

По ее словам, проблема заброшенных территорий является одной из ключевых для садоводов и СНТ.

«Такие участки служат источником распространения сорняков, а при заболоченности — рассадником комаров и других насекомых. Такие участки часто посещают лица без определенного места жительства, любопытные подростки, наркоманы», — отметила эксперт.

Теперь же собственникам неосвоенных земель могут грозить штрафы и даже изъятие территории, добавила преподаватель.

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