Преподаватель пластики Дрознин указал на «двигательную ущербность» молодежи

Специалист определил соответствующие навыки абитуриентов как вырождение телесности.

«Сейчас приходят настолько разрушенные, что я говорю им: первый год занимаемся не сценическим движением, а ликвидацией двигательной ущербности», — отметил эксперт.

По его словам, в молодежной среде возникла еще одна опасность — разрыв между сознанием и телом. Без смартфона студенты чувствуют дискомфорт и не умеют воспринимать невербальные сигналы живого человеческого общения, пояснил профессор.