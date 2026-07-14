Преподаватель певицы Пелагеи Гончарова назвала ее лучшей в вокальном искусстве

Певица Пелагея отмечает 40-летний юбилей. Исполнительница русской народной песни и наставница популярных телепроектов родилась в Новосибирске. Сегодня стало известно, что ее детство прошло в Троллейном жилмассиве, а первые шаги в творчестве она сделала в музыкальной школе и колледже культуры, пишет nsk.kp.ru .

Пелагея, настоящее имя которой Полина, с детства проявляла музыкальный талант. В восемь лет она поступила в специализированную музыкальную школу при Новосибирской консерватории. Несмотря на то что официально она училась на отделении фортепиано, Пелагея стала первой ученицей-вокалисткой.

В Новосибирской специальной музыкальной школе Пелагея также занималась танцами. Ее преподаватель Людмила Гончарова, заместитель директора по профессиональному обучению, поделилась своими воспоминаниями о талантливой ученице. Она отметила феноменальную одаренность девочки, ее музыкальность, выразительность и увлеченность.

Когда Пелагее было девять лет, лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин отправил запись ее выступления на программу «Утренняя звезда». Школьница победила, получила звание лучшего исполнителя народной песни России и денежную премию. Уже в десять лет она переехала в Москву, продолжила обучение в школе при институте имени Гнесиных и подписала контракт со звукозаписывающей компанией.

Преподаватель Людмила Гончарова следит за творчеством своей бывшей ученицы и восхищается ее достижениями. Она считает, что Пелагея — лучшая в вокальном искусстве, фольклорном направлении и легкой музыке. Каждая ее песня — настоящее произведение искусства.