Преподаватель МГТУ Северин предупредил, что злоумышленники взламывают простые пароли за секунды

Преподаватель кафедры «Защита информации» МГТУ имени Н.Э. Баумана Алексей Северин в беседе с RT предупредил, что современные злоумышленники используют метод брутфорса — перебирают сотни тысяч паролей из словарей популярных комбинаций.

«Если ваш пароль — 123456 или имя родственника, его подберут за считаные секунды», — отметил эксперт.

Северин подчеркнул, что популярные способы хранения паролей, такие как запись в блокнот или заметки, небезопасны. Он обратил внимание на уязвимость облачных сервисов при отсутствии настроек прав доступа и двухфакторной аутентификации. Также он указал на угрозу фишинга, который является подвидом социальной инженерии.

«Мошенники присылают письма от имени банков или сервисов, просят перейти по ссылке и ввести данные. Или же звонят, представляясь службой безопасности, и выманивают код из смс», — пояснил специалист.

Для защиты преподаватель рекомендовал использовать менеджеры паролей, которые хранят данные в зашифрованном виде под мастер-паролем и генерируют сложные комбинации с помощью случайных чисел.