Преподаватель МГЮА Сбитнев рассказал, что вернуть деньги за опоздание на поезд можно в кассе станции отправления

Пассажиры поездов дальнего следования могут вернуть часть денег за билет, даже если не имеют уважительной причины для опоздания. Для этого нужно обратиться в кассу станции отправления в течение 12 часов после того, как поезд ушел. Об этом ТАСС рассказал преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.

Он пояснил, что при обращении за возвратом средств часть суммы, связанная с подготовкой и резервированием спального места, будет удержана перевозчиком, отметил «Ридус».

Если у пассажира есть уважительная причина для опоздания, он сможет вернуть стоимость билета в течение пяти дней после отправления поезда. Для этого необходимо обратиться в билетную кассу станции отправления и предоставить соответствующие документы, например, справку из медицинского учреждения.

В этом случае тоже будет удержан сбор за обработку возврата неиспользованного билета. Однако следует помнить, что возврат билетов возможен только через кассу станции отправления.