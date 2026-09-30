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    Преподаватель колледжа Третьяков призвал родителей не отдавать детей на робототехнику с раннего детства

    Родителям не рекомендуют отдавать детей в робототехнику в раннем возрасте. Такой совет дал в беседе с «Газетой.Ru» руководитель факультета технического колледжа Хекстех Иван Третьяков.

    По словам специалиста, занятия робототехникой требуют определенного уровня развития, которого у маленьких детей еще нет.

    Отмечается, что в раннем детстве ребенок только начинает формировать базовые навыки, поэтому нагрузки, связанные с программированием и конструированием, могут быть преждевременными, пишет ИА НСН.

    Родителям советуют учитывать возрастные особенности и не торопиться с выбором узкого технического направления.