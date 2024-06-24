Преподаватель ГУП Темников: базилик и мята отпугнут комаров

Пик активности комаров в Москве и области приходится на конец июня, в ближайшее время их будет еще больше. О том, как защититься от нашествия насекомых, в беседе с Life рассказал замдекана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Андрей Темников.

По словам специалиста, дома можно использовать природные репелленты. К ним относятся базилик и мята, их можно высадить на подоконнике. При этом применять дома химические репелленты не рекомендуется.

Кроме того, отпугнуть комаров поможет обработка противомоскитной сетки специальным инсектицидом, отметил Темников.

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