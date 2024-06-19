Преподаватель ГУП Антипова посоветовала избегать купальников с пуш-апом

Купальники с пуш-апом опасны из-за усиленного размножения грибков, на пляж их лучше не надевать. Об этом рассказала преподаватель кафедры спортивных дисциплин Государственного университета просвещения Елена Антипова в беседе с Life.

По словам эксперта, микроорганизмы появляются в складках и швах, которые не сохнут дольше всего. Именно многослойный пуш-ап становится для вредителей, которых много в песке, отличным местом для размножения.

Кроме того, такие купальники из-за медленного высыхания могут вызывать длительное и серьезное переохлаждение груди, отметила Антипова.