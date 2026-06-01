Преподаватель Голубева отметила, что отсутствие сотрудника на работе по уважительной причине не грозит увольнением

Старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева в интервью ТАСС напомнила, что увольнение сотрудника за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине в России не допускается.

По словам специалиста, Трудовой кодекс РФ не содержит перечня уважительных причин отсутствия на работе. Однако, как отметила эксперт, такими причинами могут быть признаны чрезвычайные ситуации и действия государственных органов, которые повлекли за собой транспортные проблемы, включая отмену или задержку рейса, перекрытие дороги к месту работы, написал сайт «Известия».

По мнению Голубевой, работодателю не следует применять дисциплинарные взыскания в таких ситуациях, так как отсутствие работника произошло не по его вине.