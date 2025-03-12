Преподаватель Береснева: при выборе профессии нужно учитывать личные интересы

Выбор профессии для подростков в наше время — сложная задача. «ТСН24» обсудила со старшим преподавателем кафедры киберспорта факультета игровой индустрии и киберспорта Университета «Синергия» Викторией Бересневой, как помочь молодым людям определиться с будущим.

Береснева утверждает, что при выборе профессии нужно учитывать личные интересы, склонности и ценности. Они станут источником внутренней мотивации и удовлетворения от учебы и работы. Важно объективно оценивать собственные навыки и способности, например, склонность к аналитическому мышлению, креативности или умению работать в команде. Также следует изучить востребованность специальности на рынке труда.

Преподаватель рассказала о методах и инструментах, которые могут помочь оценить интересы и способности. Это тесты на профориентацию, такие как методики Голланда или Климова, а также личностные опросники MBTI и DISC. Видеоигры также могут быть полезны для профориентации.

Для глубокого понимания своих интересов полезен самостоятельный анализ: описание сильных и слабых сторон, поиск любимых занятий и общение со специалистами в потенциально интересных областях. Эксперт рекомендует использовать игры из Атласа новых профессий.