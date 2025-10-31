Премия за доверие

Форум «Лидеры потребительского рынка» пройдет в Сочи 11 ноября. Это ключевая площадка для диалога между бизнесом и покупателями. Среди спикеров — руководители СДЭК, бренда «ФрутоНяня», РЖД, Россельхозбанка, Ингосстрах-Жизнь, ВТБ, а также эксперты по маркетингу и сервису и представители общественных организаций.

Они обсудят, как сохранять преимущества в нестабильной экономике и отвечать на растущие запросы людей. Разберут практические подходы: как использовать критику клиентов для роста продаж, почему одни бренды удерживают лояльность, а другие теряют позиции, и как строить сервис, чтобы вызывать положительные отзывы.

Завершится форум церемонией награждения премии «Выбор потребителя», которая уже 16 лет отмечает компании, завоевавшие доверие аудитории.

