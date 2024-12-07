Премии в области медицинской науки учредили в России

Премии в области медицинской науки впервые присудят в России в 2025 году

В 2025 году в России впервые присудят премии в области медицинской науки. Об этом сообщила пресс-служба правительства страны.

Постановление об учреждении награды подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Размер премии будет составлять один миллион рублей. Их вручат отечественным ученым за разработки, помогающие справиться с ранее не решенными вопросами медицины и позволяющие сохранить здоровье и жизнь людей.

Наград удостоят за достижения в сферах персонализированной и превентивной медицины, биомедицинских и когнитивных нейротехнологий.

«Лауреатов определит правительство на основании решения межведомственного совета, состав которого утвердит министерство здравоохранения. Конкурс по отбору номинантов стартует 1 марта, а торжественная церемония вручения премии состоится не позднее 30 ноября», — заявили в кабмине.

Ранее премии губернатора Андрея Воробьева вручили ученым в Подмосковье.