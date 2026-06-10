Премьеру спектакля Бутмана и Безрукова «Слово о полку Игореве» покажут онлайн

В Концертном зале имени П. И. Чайковского 14 июня состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Слово о полку Игореве». Постановка, которая завершит пятый Московский джазовый фестиваль, объединит древнерусский литературный памятник, симфоническое наследие Александра Бородина и звучание Московского джазового оркестра.

Основой спектакля послужила сюита «Русь», созданная на основе произведений Александра Бородина и аранжированная композитором и дирижером Николаем Левиновским. Ранее эта работа вошла в альбом оркестра «Образы. Мусоргский и Бородин».

На сцену выйдут народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Безруков. Именно голос Безрукова станет проводником зрителей через сюжет знаменитого эпоса, а музыкальное сопровождение обеспечит Московский джазовый оркестр.

«Мы уговорили народного артиста России, замечательного актера Сергея Безрукова соединить эпос и музыку. 14 июня мы покажем этот театрально-музыкальный спектакль в Концертном зале Чайковского для москвичей и гостей столицы, а зрители из других регионов смогут увидеть нашу постановку в социальной сети „Одноклассники“», — пояснил художественный руководитель Московского джазового фестиваля Игорь Бутман

Прямая трансляция будет доступна по ссылке.

Кроме того, с 9 по 13 июня в официальном сообществе Московского джазового фестиваля в «Одноклассниках» будут доступны прямые эфиры образовательной программы.

Пользователи также смогут познакомиться с участниками фестиваля, среди которых Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Евгений Маргулис с Оркестром Сергея Долженкова, Петр Налич, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман и Маленький Оркестр, а также другие известные исполнители.