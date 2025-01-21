Второй сезон кинопроекта «Потому что мы — семья» стартовал в Орехово-Зуеве. Его инициировал «Ростелеком» .

Для участия в проекте пригласили семьи из разных регионов России. Темой кинопоказов стала цифровая безопасность и другие проблемы. Зрителям продемонстрировали, что они не остаются один на один со своими вопросами.

«Главная цель проекта — показать человека со всем спектром его живых чувств. <…> Была задача доказать, что чувства видны через камеру, и человек обычный, простой может не играть. И в эти моменты, когда он по-настоящему искренен, его слышат гораздо больше», — рассказала автор идеи Елена Кяск.

Посмотреть кинооткровения можно уже сейчас в разных городах страны. Новые выпуски выйдут на экраны в Туле, Воронеже, Чебоксарах, Нижнем Новгороде и Волгограде, и в каждом городе будут свои, новые герои.