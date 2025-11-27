Премьера онлайн-шоу «Мама лучше всех» состоялась ко Дню матери

Шоу «Мама лучше всех» вышло в эфир 27 ноября в социальной сети «Одноклассники». Премьеру приурочили ко Дню матери, а ведущим стал известный стилист Александр Рогов.

В качестве героини выпуска пригласили сотрудницу «Почты России». Ведущий и команда экспертов помогли ей преобразиться к празднику, создав новый образ и прическу, дав советы по стилю и макияжу, а также поделившись секретами итальянской кухни.

Яркий финал шоу — встреча героини с близкими, которые оценят результаты ее преображения. Важная миссия — мотивировать зрителей на заботу о матерях, а самих матерей — на поддержание красоты в любом возрасте.

«Шоу „Мама лучше всех“ — проект, который напоминает, как важно ценить и поддерживать своих близких не только в праздничные дни», — заявил директор соцсети по маркетингу и контенту Борис Мокроусов.