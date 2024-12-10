Премьера фильма о героизме сибиряков «Из Сибири по зову сердца» пройдет в Москве
В Москве состоится премьерный показ документальной картины «Из Сибири по зову сердца». Об этом сообщил сайт dailymoscow.ru.
Создателями фильма стала кинокомпания «Новая Скифия» при участии СКИФ «55 ПАРАЛЛЕЛЬ». Картина посвящена мужественным и преданным своему делу сибирякам-добровольцам, которые участвуют в СВО.
Премьера пройдет в пятницу, 13 декабря. Показ состоится в Красном кинозале «Победа».
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