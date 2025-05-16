Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил телеканал RT с 20-летием
Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил телеканал RT с 20-м днем рождения, высоко оценив качество его работы.
Он назвал канал высококачественным источником новостей, отметив, что он может оказать положительное влияние на развитие отношений Мьянмы и России.
«Темы освещаются основательно, и это производит свой эффект – вы умеете по-настоящему в них вникать», — цитирует представителя страны радио Sputnik.
Мин Аун Хлайн добавил, что сам многому научился, часто просматривая программы телеканала RT.
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