Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил телеканал RT с 20-летием

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн поздравил телеканал RT с 20-м днем рождения, высоко оценив качество его работы.

Он назвал канал высококачественным источником новостей, отметив, что он может оказать положительное влияние на развитие отношений Мьянмы и России.

«Темы освещаются основательно, и это производит свой эффект – вы умеете по-настоящему в них вникать», — цитирует представителя страны радио Sputnik.

Мин Аун Хлайн добавил, что сам многому научился, часто просматривая программы телеканала RT.