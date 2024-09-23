Премьер-министр Мишустин заявил, что микроэлектроника станет основой российской экономики

Российские власти начинают переориентировать экономику от доходов от экспорта нефти и газа к прибыли от высоких технологий. На форуме «Микроэлектроника» в Сочи премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что научные подходы, интеллект и технологические достижения становятся ключевыми факторами развития страны, отметил Ura.ru .

Власти осознают, что эпоха значительных доходов от углеводородов осталась в прошлом, и необходимо сосредоточиться на развитии электроники, чтобы не отставать от иностранных конкурентов. Мишустин подчеркнул важность снижения зависимости от импортных компонентов, включая продукцию из Китая. По его мнению, требуется масштабировать разработки, представленные на выставке.

Премьер также заметил, что российская электроника выпускается практически во всех регионах страны. Вокруг ведущих инженерных университетов формируются научно-производственные кластеры, создается инфраструктура индустриальных парков, опытных площадок и центров технологий.

Мишустин добавил, что нужно одновременно развивать электронное машиностроение, производство высокочистых материалов и электронных компонентов, а также внедрять собственное программное обеспечение.