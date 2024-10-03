Представители разных профессий станут экскурсоводами о новом сезоне пермского музея

В Пермском музее современного искусства (PERMM) анонсировали новый сезон экскурсионного проекта «Музей+», в рамках которого экскурсии по выставкам проведут специалисты из различных областей. Об этом сообщил URA.RU .

Осенью в PERMM экскурсии будут вести актеры, стендап-комики, ученые, рестораторы, владельцы предприятий и музыканты. Руководство пригласило людей из самых разнообразных профессий, чтобы предоставить уникальную возможность воспринимать современное искусство с неожиданных ракурсов.



Первая экскурсия будет посвящена теме «Искусство через импульсы тела», добавил RT.