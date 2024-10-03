Представители разных профессий станут экскурсоводами о новом сезоне пермского музея

В Пермском музее современного искусства (PERMM) анонсировали новый сезон экскурсионного проекта «Музей+», в рамках которого экскурсии по выставкам проведут специалисты из различных областей. Об этом сообщил URA.RU.
Осенью в PERMM экскурсии будут вести актеры, стендап-комики, ученые, рестораторы, владельцы предприятий и музыканты. Руководство пригласило людей из самых разнообразных профессий, чтобы предоставить уникальную возможность воспринимать современное искусство с неожиданных ракурсов.
Первая экскурсия будет посвящена теме «Искусство через импульсы тела», добавил RT.
В НАТО заявили, что Россия не сможет помешать вступлению Украины
Рябков допустил переговоры с Украиной через посредников
Похитивший кенгуру карлик жил с крокодилом
Готовность новой части дороги М-5 в обход поселка Октябрьского достигла 98%
Церемония вручения паспортов школьникам прошла в лицее № 7 в Солнечногорске
Форум особых экономических зон собрал инвесторов из 15 стран в Дубне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте