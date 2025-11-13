Представители ивент-индустрии сообщили о снижении спроса на организацию корпоративных мероприятий в Нижнем Новгороде

Представители ивент-индустрии Нижнего Новгорода сообщили о снижении спроса на организацию корпоративных мероприятий в канун Нового года. Директор агентства Uno Event Group Петр Лапин подчеркнул, что количество заказов уменьшилось по сравнению с прошлым годом, и пик бронирования приходится на середину декабря. Об этом написало ИА «Время Н» .

Менеджер агентства «Праздничное настроение» Анна Сухорукова также отметила, что объем заказов снизился примерно на треть. Несмотря на это, рестораны продолжают активно бронировать залы, и самые популярные даты — 19, 20 и 26 декабря — уже заняты, сообщило НИА «Нижний Новгород».

Таким образом, новогодние торжества в Нижнем Новгороде сохраняют популярность, но формат празднований становится более сдержанным и консервативным.