Представители ивент-индустрии сообщили о снижении спроса на организацию корпоративных мероприятий в Нижнем Новгороде
Представители ивент-индустрии Нижнего Новгорода сообщили о снижении спроса на организацию корпоративных мероприятий в канун Нового года. Директор агентства Uno Event Group Петр Лапин подчеркнул, что количество заказов уменьшилось по сравнению с прошлым годом, и пик бронирования приходится на середину декабря. Об этом написало ИА «Время Н».
Менеджер агентства «Праздничное настроение» Анна Сухорукова также отметила, что объем заказов снизился примерно на треть. Несмотря на это, рестораны продолжают активно бронировать залы, и самые популярные даты — 19, 20 и 26 декабря — уже заняты, сообщило НИА «Нижний Новгород».
Таким образом, новогодние торжества в Нижнем Новгороде сохраняют популярность, но формат празднований становится более сдержанным и консервативным.