Представитель Всемирного банка Лампиетти призвал сократить производство говядины в пользу развития птицефабрик | 360°

Общество 08 мая 2024, 13:59 Представитель Всемирного банка Лампиетти призвал сократить производство говядины в пользу развития птицефабрик

Читать 360 в

Миллиарды, которые тратят на производство красного мяса, нужно перенаправить на развитие птицефабрик и выращивание овощей, заявили во Всемирном банке. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на POLITICO.

Менеджер Всемирного банка по глобальному взаимодействию в области сельского хозяйства и продовольствия Джулиан Лампиетти назвал сокращение производства говядины главным способом спасти планету. Также для экологии будет полезно и выращивание овощных культур, в частности, капусты.

Реклама

«Мы должны прекратить разрушать планету, чтобы прокормить себя», — подчеркнул Лампиетти.

В рекомендациях Всемирного банка также сказано, что страны должны ежегодно вкладывать в сельское хозяйство и продовольственную сферу около 260 миллиардов долларов. Только тогда к 2050 году можно будет сократить количество выброса углекислого газа в атмосферу.

Авторы: