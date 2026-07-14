Представитель ВРНС Иванов объяснил, что обидчивость связана с проявлением глубоко укоренившейся гордыни

Обида — это не естественная реакция на несправедливость, а проявление глубоко укоренившейся гордыни. Об этом сайту Life.ru заявил заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора Михаил Иванов.

«Мы считаем, что заслуживаем лучшего отношения, что нас должны ценить, уважать, любить. И когда этого не происходит — мы обижаемся», — пояснил он.

По словам Иванова, святитель Тихон Задонский называл гордость «началом и корнем всякого зла». Эксперт отметил, что обида замыкает человека на себе.

Оскорбленный ищет виноватых, но перестает замечать собственные грехи — осуждение, гнев и злопамятство. Внимание сосредоточивается на чужих недостатках, а не на собственном духовном состоянии, что становится серьезным препятствием для покаяния и отдаляет от Бога.

Согласно учению святых отцов, истинное смирение заключается в отказе ставить собственное «я» в центр жизни. Человек, который не ждет похвалы и не боится осуждения, неуязвим для душевных терзаний, так как главным в его жизни становится Христос.

Чтобы победить обидчивость, необходимо бороться с гордыней. Для этого важно научиться видеть свои грехи, прощать без ожидания извинений и молиться за своих обидчиков. Именно тогда Господь дарует человеку душевный мир — лучшее лекарство от любой обиды, заключил Иванов.