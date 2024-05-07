Представитель ЦБ Милова посоветовала не брать кредит тем, у кого платежи по займам превышают 30% дохода | 360°

Общество 07 мая 2024, 13:27 Представитель ЦБ Милова посоветовала не брать кредит тем, у кого платежи по займам превышают 30% дохода

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Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова в разговоре с изданием «Газета.Ru» посоветовала россиянам, у которых платежи по уже имеющимся займам превышают 30% ежемесячного дохода, не брать новые кредиты.

По словам эксперта, прежде чем обращаться в банк, нужно оценить свои возможности и подумать, может у вас получится накопить деньги.

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«Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — добавила Милова.

В заключение она назвала лучшей жизненной стратегией досрочное погашение кредитов.