Представитель ЦБ Милова посоветовала не брать кредит тем, у кого платежи по займам превышают 30% дохода | 360°

07 мая 2024, 13:27
Представитель ЦБ Милова посоветовала не брать кредит тем, у кого платежи по займам превышают 30% дохода
Начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова в разговоре с изданием «Газета.Ru» посоветовала россиянам, у которых платежи по уже имеющимся займам превышают 30% ежемесячного дохода, не брать новые кредиты.
По словам эксперта, прежде чем обращаться в банк, нужно оценить свои возможности и подумать, может у вас получится накопить деньги.
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«Брать кредиты на удовлетворение сиюминутных желаний — не лучшая финансовая стратегия», — добавила Милова.
В заключение она назвала лучшей жизненной стратегией досрочное погашение кредитов.
Кредиты
Центробанк
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