Представитель «Теплоком» Фенич указала на плюсы новых цифровых систем учета коммунальных ресурсов

Операционный директор компании «Теплоком» Елена Фенич рассказала NEWS.ru о преимуществах современных интеллектуальных систем учета коммунальных ресурсов. Она подчеркнула, что устаревшее оборудование, используемое в жилищном секторе, работает недостаточно эффективно, что ведет к проблемам у более четверти потребителей.

Эти старые приборы приводят к некорректному начислению счетов, неправильному учету потребления и возможным убыткам из-за неисправностей. Новые цифровые системы обеспечивают точное измерение реального расхода ресурсов, предупреждают владельцев жилья о возможных потерях и помогают эффективнее управлять коммунальными услугами.

Интеллектуальные датчики способны мгновенно реагировать на возникающие неполадки, позволяя избегать излишних расходов и оптимизировать управление ресурсами. Современные тепловые и водяные счетчики требуют минимального технического обслуживания и продолжают исправно функционировать десятилетиями, принося ощутимую экономию потребителям уже спустя пару-тройку лет после установки.