Представитель «Телеком биржи» Блезнеков предупредил о мошенничестве с ошибочным переводом

Россияне могут стать участниками преступных схем, даже не подозревая об этом. Руководитель направления информационной безопасности «Телеком биржи» Александр Блезнеков рассказал RT об одном из самых распространенных способов мошенничества — ошибочном переводе.
Жертве неожиданно поступает крупная сумма на карту, после чего ей звонят и просят вернуть деньги на другой счет, иногда обещая небольшой процент за «помощь». Человек рискует оказаться дроппером — участником схемы по обналичиванию или переводу незаконных средств, написал сайт aif.ru.
Для выявления таких операций крупные банки в России внедрили системы дроп-мониторинга. Они анализируют поведение клиентов и выявляют признаки, указывающие на потенциальную опасность. Центробанк делит дропперов на три категории: заливщики, транзитники и обнальщики.
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