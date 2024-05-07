Представитель Superjob Голованова: соискатели не в восторге от желания работодателей проверять их на детекторе лжи | 360°

07 мая 2024, 16:29
Представитель Superjob Голованова: соискатели не в восторге от желания работодателей проверять их на детекторе лжи
Руководитель исследовательского центра Superjob Наталья Голованова в беседе с «Абзацем»прокомментировала данные о том, что 36% российских работодателей считают полезным проверять потенциальных сотрудников на детекторе лжи.
По ее словам, большинство соискателей далеко не в восторге от таких заявлений.
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«Каждый четвертый однозначно не согласен на такое тестирование и объясняет это неэтичностью метода. К тому же этот метод не отличается точностью результатов», — добавила Голованова.
Эксперт прокомментировала и альтернативные методы проверки в виде карт Таро и астрологии. Голованова считает, что из этого вряд ли выйдет что-то толковое, скорее выльется в дополнительные расходы на подбор персонала.
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