Представитель «Стафф-АП» Лимонова рассказала, что удаленная работа имеет свои плюсы и минусы

Директор по развитию кадрового агентства «Стафф-АП» Елена Лимонова поделилась с радио Sputnik мнением о том, как удаленная работа сказывается на зарплате сотрудников. Эксперт отметила, что заработок на удаленке не всегда ниже, чем при работе в офисе полный день.

«Удаленно работают специалисты в сфере IT, маркетологи, аналитики. По сути дела, работать можно, например, из родного города России на столичную компанию или, уехав из одного города, перемещаясь внутри страны или за пределами. То есть удаленная работа не равно — низкий доход или не равно — высокий доход. Это всего лишь один из вариантов взаимодействия работника и работодателя», — подчеркнула Елена Лимонова.

Она также указала на тенденцию, при которой работники совмещают несколько проектов параллельно. Это позволяет им увеличивать совокупный доход.

По словам эксперта, удаленная работа имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, она снижает затраты работодателя, с другой — может привести к потере эффективности. Руководители пользуются тем, что сотрудники из регионов готовы работать за меньшие деньги, однако удаленная занятость не всегда обеспечивает тот же уровень производительности, как работа в офисе.