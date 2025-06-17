Представитель «Синергии» Захаров назвал невозможным требование от школьника определиться с профессией

Профсоюзы выдвинули предложение о введении в школах уроков по изучению трудовых прав и обязанностей, а также о заключении работодателями договоров с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы. Декан факультета информационных технологий университета «Синергия» Александр Захаров в беседе с Общественной Службой Новостей поделился мнением о закреплении школьников за будущими работодателями.

«Мы, с одной стороны, приветствуем инициативы, которые меняют образовательный процесс и содержание этого процесса, и профориентацию школьников. Уроки финансовой грамотности, которые в свое время были введены, а также уроки кибербезопасности в свое время приведут к результатам», — заявил Захаров.

При этом он отметил, что требовать сейчас от школьника, чтобы он самоопределился с профессией в возрасте до 14 лет, невозможно.

Согласно предложенной идее, заключение трудового договора со школьником возможно с 14 лет, при этом подписывать договор будет законный представитель ребенка — один из родителей или опекун.