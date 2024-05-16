Представитель «Синергии» Пименов заявил, что маркировка видеоигр не поможет в борьбе с «серым» импортом | 360°

Общество 16 мая 2024, 14:45 Представитель «Синергии» Пименов заявил, что маркировка видеоигр не поможет в борьбе с «серым» импортом

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Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов прокомментировал инициативу Русской ассоциации дистрибьюторов и импортеров видеоигр ввести маркировку на ввозимые в страну игры. Его слова передало ИА НСН.

Эксперт считает, что маркировка не поможет в борьбе с «серым» импортом, поскольку неофициальные продукты закупаются россиянами с так называемых левых аккаунтов.

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«Это приведет к бюрократизации, которая будет ощутимо откладывать сроки релизов. <…> Также возможно увеличение стоимости. Создателям придется контент убирать, что выльется в дополнительные сроки и бюджеты», — добавил Пименов.

Он назвал серый импорт вынужденной мерой, которая при этом не дает пользователям каких-то гарантий.