Представитель «Синергии» Пименов: введение прокатных удостоверений для видеоигр повысит цены на отечественные продукты

Эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с ИА НСН прокомментировал идею Минпромторга и игровых разработчиков ввести прокатные удостоверения на видеоигры.

По словам собеседника, такая инициатива вызовет повышение цен как на зарубежные, так и на отечественные продукты. Он назвал выдачу прокатных удостоверений сложным и дорогостоящим процессом.

«При неправильной реализации этой инициативы добавятся просто еще сложности для всех участников», — высказал мнение Пименов.

Эксперт упомянул о создании определенного штата людей, которым придется заниматься этим вопросом.