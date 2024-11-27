Представитель «Синергии» Пименов: введение прокатных удостоверений для видеоигр повысит цены на отечественные продукты

Эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в разговоре с ИА НСН прокомментировал идею Минпромторга и игровых разработчиков ввести прокатные удостоверения на видеоигры.
По словам собеседника, такая инициатива вызовет повышение цен как на зарубежные, так и на отечественные продукты. Он назвал выдачу прокатных удостоверений сложным и дорогостоящим процессом.
«При неправильной реализации этой инициативы добавятся просто еще сложности для всех участников», — высказал мнение Пименов.
Эксперт упомянул о создании определенного штата людей, которым придется заниматься этим вопросом.
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