Представитель «Синергии» Пименов: создание реестра видеоигр может привести к их цензурированию | 360°

Общество 24 апреля 2024, 12:14 Представитель «Синергии» Пименов: создание реестра видеоигр может привести к их цензурированию

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Эксперт в области игровой индустрии, директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с ИА НСН прокомментировал предложение Русской ассоциации дистрибуторов и импортеров видеоигр создать реестр импортируемого в Россию продукта.

По словам Пименова, такой реестр действительно поможет бороться с пиратством, однако его создание в дальнейшем приведет к цензурированию компьютерных игр.

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«Во-вторых, замедление ввода новинок на рынок. Процесс утверждения игр может быть длительным, что задержит появление новых продуктов на рынке», — сказал он.

Среди других минусов такого предложения эксперт отметил увеличение стоимости игр и бюрократизацию процесса.