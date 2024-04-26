Представитель «Синергии» Пименов: российские геймеры готовы тратить на новые видеоигры две-три тысячи рублей | 360°

Общество 26 апреля 2024, 11:56 Представитель «Синергии» Пименов: российские геймеры готовы тратить на новые видеоигры две-три тысячи рублей

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Директор по развитию направления игровой индустрии университета «Синергия» Михаил Пименов в беседе с ИА НСН рассказал, что российские геймеры готовы тратить на новые видеоигры около двух-трех тысяч рублей.

Эксперт не считает эти суммы потолком, однако, по его словам, они подходят под средние показатели. Пименов также добавил, что при подобных подсчетах часто не учитываются как иностранные аккаунты, так и «серые» схемы.

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Ранее СМИ писали, что с начала года российские геймеры потратили 49 миллиардов рублей на покупку игровых новинок. Чаще всего они приобретали Helldivers 2, Baldur’s Gate 3 и Warhammer 40,000: Rogue Trader.