Директор по развитию игрового направления университета «Синергия» Михаил Пименов в интервью ИА НСН прокомментировал перенос сроков выпуска игры Grand Theft Auto VI (GTA VI) на 19 ноября 2026 года.

Директор по развКомпания-разработчик Rockstar Games объяснила, что дополнительное время необходимо для доведения игры до высокого уровня качества.

Пименов подчеркнул, что разработчики стремятся удовлетворить ожидания геймеров, однако полностью избежать ошибок и багов в игре не удастся. Он отметил, что аудитория давно ожидает релиз GTA VI, и это подкрепляется опросами, проведенными университетом «Синергия».

Переносы сроков выпуска игр, по мнению Пименова, не являются чем-то необычным, так как разработка крупных игровых проектов требует значительных временных и материальных ресурсов.