Представитель сети автосервисов Родионов сообщил о подорожании услуг шиномонтажа на 10%

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов рассказал «Газете.Ru» о подорожании услуг сезонного шиномонтажа на 10–13% по сравнению с прошлым годом.

Эксперт назвал причинами этого увеличения зарплаты работников, повышение стоимости оборудования и его амортизацию, рост цен на аксессуары и комплектующие, налоги и коммунальные платежи.

Автовладельцам советуют не дожидаться ажиотажа и записываться на удобное время заранее. В крупных сетях СТО есть комплексные предложения, позволяющие сэкономить до 15% от всех трат. По словам специалиста, такие компании обычно не завышают цены, в отличие от небольших мастерских.

С начала апреля ожидается резкий всплеск спроса на услуги шиномонтажа. На данный момент плотная запись есть только в городах юго-западной части страны.