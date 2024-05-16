Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что глава МВД Эстонии возомнил себя инквизитором | 360°

16 мая 2024, 15:31
Представитель РПЦ Кипшидзе заявил, что глава МВД Эстонии возомнил себя инквизитором
По словам зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, в Эстонии устроили цирк и клоунаду, назвав деятельность РПЦ ересью. Об этом он рассказал «Ридусу».
Кипшидзе подчеркнул, что в Эстонии чиновники начали вмешиваться в дела Церкви, а это совершенно недопустимо.
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«До того, чтобы требовать признания чего бы то ни было ересью, не доходили даже в советское время. Даже советские власти понимали, что государство не может вмешиваться в определение того, что нужно считать ересью», — отметил представитель РПЦ.
Он добавил, что ему кажется, что глава эстонского МВД Лаури Ляэнеметс назначил себя каким-то инквизитором. И решил, что может сам определять, что именно будет считаться ересью.
РПЦ
Религия
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