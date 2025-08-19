Представитель Росгвардии Кононенко напомнил о праве получать разрешение на охоту в ХМАО дистанционно

С 30 августа в Ханты-Мансийском округе стартует сезон охоты на пернатую дичь и серую ворону, а с 13 сентября открывается охота на боровых птиц. Теперь оформить необходимое разрешение можно удаленно через платформу «Охота в Югре», рассказал начальник отделения Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по ХМАО Рустам Кононенко в беседе с Ura.ru .

По словам эксперта, с начала 2025 года охотничьи удостоверения доступны в электронной версии на портале госуслуг, при желании их выдадут и в бумажном варианте. Стоимость общегодового разрешения составит 650 рублей.

Специалист также напомнил, что на охоте необходимо иметь охотничий билет, удостоверение на оружие и специальное разрешение на добычу дичи. Недопустимы выстрелы в направлении берегов и поселений. Стрельба по взлетающим птице запрещена, если та поднимается на высоту менее 2,5 метра.