Представитель RNC Pharma Беспалов: в России не наблюдается проблем с поставками препаратов от рака

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с ИА НСН сообщил, что в России не наблюдается проблем с поставками препаратов от рака.

По словам эксперта, поставки с начала года действительно несколько сократились, однако ситуация не столь критична.

«Есть препараты, которыми пациенты обеспечиваются за счет региональных бюджетов, там могут быть сложности с финансированием», — добавил Беспалов.

Эксперт предположил, что лекарства от онкологических заболеваний будут и дальше поставляться в страну в нормальном режиме.