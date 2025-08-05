Представитель «Работа.ру» Ветерков отметил, что мужчины реже идут на компромиссы при поиске работы

Заместитель генерального директора портала «Работа.ру» Александр Ветерков поделился с ИА НСН наблюдениями о положительной динамике занятости среди российских женщин в первой половине 2025 года.

Согласно статистике, представительницы прекрасного пола находят новую работу примерно на четыре дня быстрее мужчин, среднее время поисков составляет около пяти месяцев и трех дней.

Эксперт подчеркнул, что увеличение числа вакансий в сферах образования, здравоохранения и коммуникаций благоприятствует женщинам-кандидаткам. Эти отрасли требуют активного взаимодействия с людьми, что традиционно ассоциируется с женской спецификой. Одновременно с ростом востребованности профессий, связанных с заботой о людях, уменьшилось влияние стереотипов работодателей касательно ухода женщин в декретный отпуск.

Мужчины же, напротив, проявляют меньшую готовность идти на компромиссы при поиске работы. Эта разница проявляется в скорости трудоустройства и выборе позиций.