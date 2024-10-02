Представитель «Профессий будущего» Тарасов рассказал, что люди старшего поколения все чаще начинают карьеру с нуля

Руководитель службы занятости населения Москвы и центра «Профессии будущего» Андрей Тарасов в беседе с RT рассказал, что люди старшего поколения все чаще решают начать карьеру с нуля.

Эксперт отметил, что наиболее востребованной отраслью для трудоустройства граждан старше 50 лет является промышленность. На рабочих специальностях в Москве они могут зарабатывать до 200 тысяч рублей.

«Люди старшего возраста могут стать токарями, фрезеровщиками, шлифовщиками, слесарями и сварщиками», — сообщил Тарасов.

Пользуются популярностью и другие отрасли, такие как сфера услуг и торговля. Соискатели старшего поколения легко находят работу в IT и финансах, а также в образовании и креативных индустриях.