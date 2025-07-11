Представитель «ПраймДом» Аникин назвал сделки по строительству домов с использованием эскроу-счетов безопасными

Эксперты ожидают, что к концу года в России введут в эксплуатацию 833 тысячи квадратных метров жилья. Почти половину из них составят частные дома. Раньше строительство собственного дома было дорогим и недоступным, но сейчас все больше людей выбирают компактные дома площадью 60–80 квадратных метров. В Туле возведением таких домов занимается застройщик «ПраймДом», написала «ТСН24» .

Компания предлагает не только типовые проекты, но и строительство по индивидуальным заказам.

Коммерческий директор «ПраймДом» Александр Аникин рассказал изданию: «Заказчик находится в абсолютной безопасности, его деньги размещены на защищенном эскроу-счете в банке. Подрядчик замотивирован строить как можно быстрее, поскольку деньги раскрываются с эскроу-счета и попадают к нему только после того, как полностью завершены работы, подписан акт, и дом стоит на государственном кадастровом учете».

Кроме гарантии безопасности сделок, «ПраймДом» предоставляет гарантию на жилье сроком от пяти лет.