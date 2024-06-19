Вице-президент Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Владлен Максимов в беседе с ИА НСН прокомментировал сообщение о том, что в ближайшем будущем места ларьков в метро могут занять мини-магазины известных торговых сетей и маркетплейсов.

По словам эксперта, идея выдавать посылки в метро выглядит довольно странной, ведь туда нужно каким-то образом эти товары спустить.

«Сама по себе реформа подземных переходов в метро имеет место быть. Главное понимать, что суть аренды в метро — чем меньше павильон, тем за большие деньги его можно сдать, поэтому мы можем укрупнять их, как делают в Европе», — сказал Максимов.

Эксперт считает, что в метро должны продаваться товары импульсного спроса, которые может предложить как крупный, так и малый бизнес.