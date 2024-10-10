Представитель ОП Штурцев: компенсация пострадавшим от энергоблокады крымчанам может составить до 200 тыс рублей

Жители Крыма, пострадавшие от энергоблокады, смогут получить по 200 тысяч рублей на человека. Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РК по мониторингу качества государственного управления, экспертизе нормативных правовых актов и иных правовых инициатив Юрий Штурцев, написало «Радио Крым».

За крымчанами признают право на возмещение ущерба, нанесенного блокадой, лишь в том случае, если факт причинения вреда со стороны Украины будет отмечен как противоправное деяние, сказал он.

В таком случае пострадавшим необходимо будет обращаться в суд для взыскания конкретной суммы.

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