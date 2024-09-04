Представитель МИФ Захарова: Россия была и остается мощнейшим цивилизационным центром

Россия традиционно была и сейчас остается одним из мощнейших мировых цивилизационных центров. При этом Запад это не устраивало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, страна всегда являлась центром, который выполнял функции по транзиту идей, товаров и возможностей с Запада на Восток и с Востока на Запад. В XXI веке западные страны многое сделали для того, чтобы обходить Россию.

Захарова отметила, что сейчас страна приходит к естественным возрождениям, к активизации тех и торговых цепочек, которые должны набирать оборот.