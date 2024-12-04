Представитель МИД России Захарова заявила, что в США обманывают людей и навязывают гендерную самоидентификацию

В США населению навязывают проблемы гендерной самоидентификации, чтобы пустить людей по ложному следу. Такое мнение в своей авторской программе на радиостанции Sputnik выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, в США специально отвлекают людей от по-настоящему важных вопросов, заставляя их сфокусироваться на придуманных проблемах, а не на настоящем, реальном мире.

«Вся американская система нацелена на то, чтобы людей держать в состоянии неведения и разворачивания от сути дела и направлении их по ложному пути», — подчеркнула Захарова.

Она добавила, что американские власти так же ведут себя и на мировой арене, отвлекая всех несуществующими проблемами.